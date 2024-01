Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de maine, 1 ianuarie 2024, atacantul francez Kylian Mbappe intra in ultimele 6 luni de contract cu Paris Saint-Germain și va putea semna cu orice formație interesata de serviciile sale. In pole position se afla Real Madrid, care ii propune un salariu colosal. Evaluat la 180 milioane euro de…

- Clubul spaniol de fotbal Real Madrid vrea sa-l recruteze pe starul francez Kylian Mbappe, "dar nu la orice pret", anunta cotidianul sportiv spaniol AS pe prima pagina, in editia sa de vineri.Mbappe (24 de ani) este legat prin contract de Paris Saint-Germain pana la finalul acestui sezon, iar de la…

- Actuala ințelegere a lui Kylian Mbappe cu PSG expira vara viitoare, iar superstarul francez ar putea pleca gratis la o alta echipa, Real Madrid fiind pregatita de cațiva ani sa-i ofere un contract uriaș. PSG are nevoie de o victorie cu Borussia Dortmund pentru a-și asigura prezența in primavara europeana…

- Kylian Mbappe a felicitat Milan dupa victoria din Liga Campionilor cu Paris Saint-Germain și a sugerat ca reacția fanilor milanezi la revenirea lui Gianluigi Donnarumma pe san Siro a fost „un pic prea mult.

- Clubul de fotbal Real Madrid a negat sambata "presupuse negocieri" cu vedeta lui Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, ca raspuns la noile zvonuri publicate in presa in aceasta saptamana, informeaza AFP. "Avand in vedere informatiile emise si publicate recent de mass-media, care speculeaza despre…

- Lionel Messi a primit un mesaj elegant din partea fostului coechipier de la Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, dupa ce argentinianul a caștigat luni seara Balonul de Aur 2023. „Il meriți”, a scris francezul dupa ceremonie, pe Instagram.

- Atacantul brazilian Vinicius Junior s-a declarat incantat de posibilitatea de a deveni coechipier la echipa de fotbal Real Madrid cu starul francez Kylian Mbappe, al carui contract cu Paris Saint-Germain expira la finalul acestui sezon si a anuntat ca nu doreste sa il prelungeasca, potrivit Agerpres.Intr-un…