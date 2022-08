Kylian Mbappe a marcat cel mai rapid gol din ultimii 30 de ani in campionatul Frantei, duminica seara, in meciul cu Lille OSC, disputat in deplasare, cu scorul de 7-1, in etapa a treia din Ligue 1. A fost cel mai rapid gol al campionatului, egaland recordul stabilit de Michel Rio in 15 februarie 1992, cand acesta a inscris pentru Caen in meciul disputat impotriva echipei AS Cannes. Mbappe a marcat in secunda 9 cu un lob elegant peste portarul advers, fructificand o pasa in adancime expediata de argentinianul Lionel Messi. Septarul lui PSG a egalat astfel performanta reusita de Michel Rio in februarie…