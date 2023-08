Krrysopher lansează melodia Gone Krrysopher, cea mai noua apariție din industria muzicala, lanseaza piesa Gone, care va fi inclusa pe albumul de debut „Rogvaiv”, programat pentru lansare pe 22 septembrie 2023. Melodia Gone este compusa de catre Krrysopher (muzica și versuri), iar producția este realizata de catre Christian Eberhard si Dani Ionescu. ROGVAIV este o colecție de 7 piese care prezinta stilul unic și viziunea creativa a lui Krrysopher. Albumul este o explorare a unor teme precum dragostea, pierderea și auto-descoperirea, fiecare piesa ducand ascultatorul intr-o calatorie prin experiențele personale ale lui Krrysopher.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

