Kremlinul vrea procese de tip Nurnberg pentru a-și justifica invazia Rusia va incerca sa justifice invadarea Ucrainei organizand procese spectacol ale prizonierilor de razboi, se tem analiștii de razboi, relateaza The Guardian. Astfel, Kremlinul analizeaza ideea organizarii unor procese inspirate de celebrele tribunale militare de la Nurnberg. Ideea a aparut la doar cateva zile dupa ce rachetele au inceput sa cada deasupra Ucrainei. TREI scenarii pentru finalul lui Vladimir Putin. Cum va arata Rusia daca liderul de la Kremlin dispare „Pregatiți-va pentru Nurnberg 2”, a scris un fost diplomat rus intr-un mesaj WhatsApp. Invazia lui Vladimir Putin pentru a „denazifica”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va incerca sa justifice invazia din Ucraina prin organizarea unor procese-spectacol („show trials” – precum cele organizate in perioada dictatorului Iosif Stalin) in cadrul carora sa fie judecați prizonierii ucraineni de razboi, se tem analiștii de razboi, potrivit The Guardian . Aceasta idee…

- Rusia va studia posibilitatea de a face schimb de luptatori din Batalionul Azov, luați prizonieri, pentru Viktor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat un deputat si negociator rus, Leonid Slutki, citat de lefigaro.fr. “Vom studia problema”, a spus Slutki, membru al delegatiei ruse…

- Occidentul ''ne-a declarat un razboi hibrid total si este greu de prezis cat va dura totul'', a afirmat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, avertizand ca, fara exceptie, ''consecintele vor fi resimtite de toata lumea''.Lavrov a facut aceste comentarii in timpul unei reuniuni la Moscova a Consiliului…

- Cancelarul german Olaf Scholz, invitat in Kiev de Ziua Victoriei, luni, pe 9 mai. Anunțul oficial a fost facut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Presedintele Volodimir Zelenski i-a cerut vineri cancelarului german Olaf Scholz sa faca un „pas important” si sa viziteze Kievul pe 9 mai, atunci…

- Presedintele Volodimir Zelenski i-a cerut vineri cancelarului german Olaf Scholz sa faca un „pas important” si sa viziteze Kievul pe 9 mai, atunci cand Rusia comemoreaza victoria Uniunii Sovietice in cel de-al Doilea Razboi Mondial.El i-a facut aceasta invitație lui Scholz, dupa ce relatiile dintre…

- Miercuri seara, armata rusa a amenintat ca va lovi centre de comanda din capitala ucraineana Kiev, pe care Moscova a renuntat sa o asedieze, acuzand Ucraina de atacuri si sabotaje pe teritoriul Rusiei, transmite AFP cu referire la Agerpres.ro . „Vedem incercari de sabotaj si atacuri ale fortelor ucrainene…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelensky a declarat miercuri ca Rusia foloseste bombe cu fosfor in Ucraina si a acuzat Moscova ca desfasoara tactici teroriste impotriva civililor, relateaza Reuters. Adresandu-se parlamentului estonian, Zelensky a declarat: „Armata rusa foloseste toate tipurile de artilerie,…

- Rusia a declarat ca este pregatita sa opreasca operațiunile militare „intr-o clipa” daca Kievul indeplinește o lista de condiții, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului. Dmitri Peskov a spus ca Moscova cere Ucrainei sa inceteze acțiunile militare, sa-și schimbe constituția pentru a consacra…