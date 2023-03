In plan opus, avem o susținere tot mai puternica din partea SUA Statele Unite vad in Romania un interlocutor important in apararea și susținerea Rep. Moldova in fața incercarilor de destabilizare din partea Federației Ruse, susține jurnalistul și analistul politic de la București, Ovidiu Nahoi, intr-un comentariu pentru Radio Chișinau. Din scurgerea de informații din culisele administrației prezidențiale de la Kremlin, publicate de RISE Moldova , Rusia vede Rep. Moldova ca o veriga slaba a Occidentului, o ținta de lovit in spatele frontului, constata Ovidiu Nahoi: „Rep. Moldova nu are garanțiile…