Kremlinul susţine că se teme că Ucraina ar putea reporni conflictul din estul ţării cu separatiştii pro-ruşi Kremlinul a anuntat miercuri ca este preocupat de tensiunile in crestere in regiunea de est a Ucrainei, devastata de razboi, si ca se teme ca fortele guvernamentale de la Kiev ar putea provoca reinceperea conflictului cu separatistii pro-rusi, relateaza Reuters.



Comentariile au loc la o zi dupa ce comandantul sef al armatei ucrainene a acuzat Rusia de concentrare de forte in apropiere de frontierele comune si a afirmat ca separatistii pro-rusi incalca sistematic armistitiul din estul Ucrainei.



Kievul si Moscova s-au acuzat reciproc de o recrudescenta a violentelor in regiune.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de pace din Ucraina se afla in impas din vina Kievului, a acuzat marti Moscova, in plina escaladare a tensiunilor intre fortele ucrainene si separatistii prorusi din estul acestei tari, informeaza AFP. Intrebat despre starea negocierilor de pace in asa-zisul "format Normandia",…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat duminica intr-un interviu acordat CNN ca finalizarea gazdoctului Nord Stream 2 depinde, in fond, de constructorii acestuia, in pofida faptului ca Washingtonul i se opune, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Intrebat daca SUA pot face ceva pentru…

- Kremlinul a indemnat joi Franta si Germania sa-si foloseasca influenta in relatia cu guvernul Ucrainei pentru a se asigura ca evenimentele din estul Ucrainei, unde tensiunile escaladeaza, nu vor depasi linia rosie, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Purtatorul de cuvant al presedintiei…

- Ucraina a acuzat miercuri un grup anonim de hackeri rusi de incercarea de a difuza documente malware printr-un sistem web care asigura circuitul documentelor guvernamentale, dar fara a mentiona daca sistemul a avut de suferit, relateaza Reuters si Ukrinform, potrivit AGERPRES. Kievul a acuzat…

- Ucraina a acuzat miercuri un grup anonim de hackeri rusi de incercarea de a difuza documente malware printr-un sistem web care asigura circuitul documentelor guvernamentale, dar fara a mentiona daca sistemul a avut de suferit, relateaza Reuters si Ukrinform. Kievul a acuzat anterior Moscova de orchestrarea…

- Armata ucraineana a anunțat vineri ca doi soldați au fost uciși de separatiștii pro-ruși joi, ziua unei vizite a președintelui Volodimir Zelenski la linia frontului din estul țarii cu ambasadorii G7, relateaza AFP.Un soldat a fost ranit mortal de un lunetist lânga Zaitseve, la aproximativ…

- Rusia și Statele Unite au convenit sa extinda tratatul New START de control al armelor nucleare în condițiile solicitate de Moscova, a declarat ministrul adjunct de externe Serghei Ryabkov, potrivit agenției RIA, preluata de Reuters. Kremlinul a spus marți ca cele doua mari puteri au ajuns…

- Sunt necesari mai multi pasi pentru a proteja o fragila incetare a focului in estul Ucrainei, pe masura ce cresc violarile acordului, a declarat pentru Reuters ministrul suedez de externe Ann Linde miercuri in timpul unei deplasari in regiune, potrivit Agerpres. Linde a fost in prima sa vizita…