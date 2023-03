Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe presedintele chinez Xi Jinping sa viziteze Ucraina, a relatat miercuri agentia Associated Press, preluata de Reuters. „Suntem gata sa-l primim aici”, a declarat Zelenski intr-un interviu acordat AP. Xi nu a discutat cu Zelenski dupa invazia rusa…

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti ca miza campaniei militare in Ucraina este insasi existenta Rusiei ca stat, si ca economia acesteia din urma a facut fata sanctiunilor occidentale impuse in urma cu un an dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei, dar a admis ca pe termen mediu aceste…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat duminica de „ Corriere della Sera ” ca președintele Franței, Emmanuel Macron isi pierde timpul luand in considerare orice fel de dialog cu Rusia, relateaza Reuters . ”Va fi un dialog inutil. De fapt, Macron isi pierde timpul. Am ajuns…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat vineri Conferintei de Securitate de la Munchen, unde a insistat ca este vital ca Ucraina sa primeasca rapid mai multe arme in razboiul impotriva Rusiei. Liderul de la Kiev sustine ca, in timp ce Occidentul inca negociaza livrari de tancuri, Kremlinul…

- Aflat in vizita la Londra, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut miercuri, 8 februarie, un discurs in fața Parlamentului britanic, in care a spus ca „libertatea va triumfa”, iar victoria Ucrainei in fața Rusiei va aduce schimbarea „de care lumea are nevoie de mult timp”, transmit Reuters…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia cauta un armistițiu pentru a-l folosi ca acoperire pentru a opri inaintarile forțelor ucrainene din Donbas, precum și pentru a aduce mai multe echipamente. Anterior, Vladimir Putin a ordonat incetarea focului pentru zilele 6 și 7 ianuarie,…

- Rusia este deschisa dialogului cu Ucraina, cu conditia ca autoritatile de la Kiev sa accepte „noile realitati teritoriale” generate de ofensiva rusa, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, au informat AFP si Reuters, preluate de Agerpres. In timpul unei convorbiri telefonice cu presedintele…