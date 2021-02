Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu tensiunile politice in crestere in Armenia, dupa ce armata a cerut demisia premierului Nikol Pasinian intr-un dermers calificat de acesta drept o tentativa de lovitura de stat, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES. "Urmarim situatia…

- Kremlinul a salutat vineri intentia presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, de a prelungi tratatul Noul START pentru controlul armamentului, dar a adaugat ca Moscova asteapta propuneri concrete din partea Washingtonului, transmite Reuters. Casa Alba a anuntat joi ca Biden va incerca prelungirea…

- Opozantul Alexei Navalnii, 44 de ani, care acuza Kremlinul ca l-a otravit vara trecuta, urmeaza sa revina, duminica, la Moscova, in ciuda faptului ca autoritațile ruse au anunțat ca il vor aresta, informeaza DPA și Reuters, citate de Agerpres.Alexei Navalnii se va imbarca intr-un avion al companiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters. ''El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta pana la finalizarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat marti o lege care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza în fata tratatelor internationale si deciziilor emise de organismele internationale în situatiile în care acestea intra în conflict cu prevederile Constitutiei,…

