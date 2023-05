Stiri pe aceeasi tema

- 451 de zile au trecut de cand hoardele putiniste au invadat Ucarina... Lupte crancene se duc la Bahmut. Rușii anunța ca au avansat in interiorul orașelului, ucrainenii avanseaza pe ambele flancuri și au reușit sa securizeze (chiar daca totul e relativ) puțin drumurile de acces... Orașul, de fapt,…

- Republica Moldova devine o tara tot mai neprietenoasa fata de Rusia, a transmis vineri Kremlinul, in urma anuntului ca guvernul de la Chisinau i-a interzis accesul in tara presedintelui rus Vladimir Putin, transmite agentia EFE. Republica Moldova „este un stat care incearca cu orice pret sa devina neprietenoasa…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, s-a aflat in vizita in Romania, luni, pentru a sublinia sprijinul Occidentului fata de un aliat cheie din NATO, care se invecineaza cu Ucraina si, de asemenea, fata de tara vecina, Republica Moldova, aflata intr-o pozitie vulnerabila de la invazia rusa in Ucraina, din…

- Teodor Iovu a fost rechemat din funcția de director adjunct al Comitetului Executiv al CSI. Guvernul Republicii Moldova a decis sa-l recheme pe reprezentantul sau din structurile executive ale Comunitații Statelor Independente (CSI), a anuntat pentru Agentia de presa Interfax Serviciul de presa al Cabinetului…

- Premierul Nicolae Ciuca, insotit de o echipa guvernamentala, efectueaza joi o vizita oficiala in Republica Moldova. Urmeaza sa aiba intalniri cu presedintele Maia Sandu, premierul Dorin Recean si cu seful Parlamentului de la Chisinau, Igor Grosu. ‘Vom avea intalniri bilaterale la nivelul doamnei presedinte…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca parlamentarii Partidului Actiune si Solidaritate au depus in Parlamentul Republicii Moldova un proiect de lege prin care autoritatile de la Chisinau vor transmite cu titlu gratuit Mitropoliei Basarabiei, din cadrul Bisericii Ortodoxe Romane, cladirea fostului…

- Soldatul ucis pentru ca a rostit „Glorie Ucrainei” este Alexandr Mațievskii, luptator al brigazii 119 din regiunea Cernigov, originar din Republica Moldova, scrie presa din Ucraina . Potrivit sursei, barbatul s-a nascut la Chișinau, pe 10 mai 1980, iar in 2008 s-au mutat in Ucraina.

- Șeful Comitetului internațional al Consiliului Federației Ruse, camera superioara a legislativului rus, Grigori Karasin, a declarat ca Republica Moldova ar trece de la statutul de neutralitate stipulat in Constituție la o susținere nesabuita a poziției agresive a Occidentului, adoptand declarații…