Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de presa rusa de stat RIA Novosti a scris pe canalul sau de Telegram ca purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus in informarea sa zilnica pentru presa ca Vladimir Putin și-a anulat o calatorie planuita catre Stavropol „datorita situației din regiunea Briansk”, transmite The…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin urmeaza sa sustina – la 21 februarie – un discurs despre ”starea natiunii”, cu trei zile inainte de marcarea unui an de la invazia si Razboiul din Ucraina pe care le-a ordonat, anunta vineri Kremlinul, relateaza AFP. ”La 21 februarie, presedintele Federatiei ruse…

- Rusia este blocata de 11 luni intr-un razboi cu Ucraina pe care Vladimir Putin credea ca il va caștiga intr-o saptamana. Este un conflict declanșat pentru a repoziționa Moscova in prima liga a puterilor globale, insa efectele de pana in prezent se contabilizeaza in sute de mii de militari uciși sau…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a refuzat marti sa comenteze articolele de presa care, citand serviciile secrete ucrainene, afirma ca Vladimir Putin i-ar fi ordonat generalului Valeri Gherasimov, seful Statului Major rus si comandant al razboiului din Ucraina, sa cucereasca regiunea ucraineana…

- Presedintele rus Vladimir Putin denunta luni livrari de armament tot mai mari catre Ucraina, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, in contextul in care regatul Unit se pregateste sa trimita tancuri grele Kievului, relateaza AFP. Putin a criticat, in aceasta convorbire…

- Serviciile de informatii militare ucrainene transmite ca Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a interzis tuturor potentialilor recruti – aparent majoritatea barbatilor cu varsta de recrutare – sa paraseasca tara. Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a negat ulterior raportul.…

- Potrivit lui Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, NATO și SUA sunt de fapt implicate indirect in conflictul din Ucraina, noteaza GAZETA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat vineri ca s-au inregistrat ”progrese semnificative” in ”demilitarizarea” Ucrainei, ceea ce constituia unul dintre obiectivele initiale ale invaziei pe care Moscova o denumeste ”operatiune miliara speciala”, relateaza News.ro . ”Putem afirma…