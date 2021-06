Stiri pe aceeasi tema

- Moscova este constienta ca Washingtonul isi va continua politica de ingradire a Rusiei prin noi sanctiuni, in pofida rezultatelor ''constructive'' si ''pozitive'' ale summitului pe care l-au avut saptamana trecuta la Geneva presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, a declarat luni purtatorul de cuvant…

- Ambasadorul american in Rusia, John Sullivan, se va intoarce la Moscova saptamana aceasta, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, informeaza Reuters. In cadrul unui briefing, Price a mai declarat reporterilor ca Statele Unite au salutat intoarcerea ambasadorului…

- Kremlinul a declarat joi ca Moscova este ingrijorata de discutiile privind acordarea Planului de actiune in vederea admiterii de noi membri (Membership Action Plan - MAP) Ucrainei la NATO si a catalogat aceasta "problema" a blocului militar drept una dintre "liniile rosii' pentru Rusia, relateaza…

- ​O aderare a Ucrainei la NATO reprezinta o ”linie rosie” de netrecut, ameninta Rusia joi, la o zi dupa summitul de la Geneva al presedintelui rus Vladimir Putin cu omologul sau american Joe Biden, o reuniune catalogata per ansamblu pozitiva de catre Kremlin, relateaza Reuters. Presedintele…

- Intalnirea celor doi președinți a inceput miercuri in jurul orei 14.25, ora Romaniei. Este prima dintre Biden și Putin, ca șefi de stat, dupa 11 ani, cand vicepremierul SUA pe atunci a avut o intrevedere cu liderul Federației Ruse. Intalnirea de miercuri de la vila La Grange de pe malul lacului Geneva…

- Prima runda a summitului presedintilor american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, s-a incheiat miercuri la Geneva dupa aproape doua ore, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agentia TASS, citata de Reuters. Dupa o scurta pauza, discutiile s-au reluat…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Kremlinul a incercat miercuri sa reduca asteptarile fata de intalnirea pe care o vor avea presedintele american Joe Biden si omologul rus Vladimir Putin pe 16 iunie la Geneva, transmite dpa. Anuntand marti summitul, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a precizat ca 'liderii…