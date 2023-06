Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus ca relatarile din presa potrivit carora generalul Serghei Surovikin, supranumit „generalul Armaghedon”, fostul comandant al trupelor ruse din Ucraina, știa despre rebeliunea armata a liderului mercenarilor ruși Evgheni Prigojin sunt pure speculații,…

- Aleksandr Lukașenko spune ca „l-a convins” pe Vladimir Putin sa nu-l „lichideze” pe Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner care a pornit, vineri și sambata, o rebeliune armata impotriva Kremlinului, aceasta pe punctul de a se transforma intr-un razboi civil, relateaza Reuters.

- Generalul Serghei Surovikin, comandantul adjunct al operatiunilor militare ale Rusiei in Ucraina, stia dinainte ca seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, planuia o rebeliune impotriva oficialilor din domeniul apararii de la Moscova, relateaza The New York Times.

- Rebeliunea lui Evgheni Prigojin, fondatorul PMC Wagner, va avea un impact pe termen lung asupra politicii rusești. Aceasta opinie a fost exprimata astazi, 26 iunie, de Igor Petrenko, doctor in științe politice și expert al Centrului analitic “Ucraina Unita”, in cadrul emisiunii postului de televiziune…

- Seful companiei ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care se cearta de luni de zile cu conducerea armatei regulate ruse, a escaladat vineri disputa acuzand fortele Moscovei ca au incercat sa-i arunce in aer oamenii. Trupele lui Prigojin s-au retras in mare parte din orasul Bahmut din estul Ucrainei,…

- Evgheni Prigojin, liderul gruparii ruse de mercenari Wagner care a ocupat orasul ucrainean Bahmut, a acuzat duminica oficiali ai Kremlinului ca au interzis presei ruse de stat sa relateze despre el. Acesta i-a avertizat ca o asemenea greseala ar putea conduce la o reactie a poporului rus impotriva lor…

- Liderul gruparii ruse de mercenari Wagner care a ocupat orasul ucrainean Bahmut, Evgheni Prigojin, a acuzat duminica oficiali ai Kremlinului ca au interzis presei ruse de stat sa relateze despre el si i-a avertizat ca o asemenea greseala ar putea conduce la o reactie a poporului rus impotriva lor in…

- Seful grupului rus de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat joi ca suspenda tirurile de artilerie in Bahmut pentru a permite fortelor ucrainene de pe cealalta parte a liniei frontului sa le arate in siguranta orasul unor jurnalisti americani care sunt in vizita, relateaza Reuters."A fost…