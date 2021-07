Kremlinul "clocește" pașii următori după un articol al lui Putin despre Ucraina Într-un articol aparut luni, președintele Putin a afirmat ca Ucraina nu intenționeaza sa respecte acordul de pace din 2015 pentru a pune capat conflictului cu separatiștii din estul țarii, sprijiniți de Rusia. &"Sunt convins ca o adevarata suveranitate a Ucrainei este posibila doar în parteneriat cu Rusia,&" se arata într-un articol publicat de Putin pe pagina web a Kremlinului, scrie The Independent.



&"Legaturile noastre spirituale, umane și în materie de civilizație s-au format de-a lungul secolelor, își au radacina în aceleași izvoare și au trecut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

