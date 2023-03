Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a avertizat joi NATO sa nu puna la dispozitia Ucrainei avioane de lupta si sa le asigure intretinerea in Polonia, spunand ca acest lucru ar echivala cu a intra in razboi direct impotriva Rusiei, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele…

- La un an de la inceperea razboiului, premisele pe care s-a bazat Kremlinul in legatura cu invadarea Ucrainei nu s-au confirmat, iar spatiul euroatlantic a ramas solidar in sprijinul acestei tari, afirma fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia isi consolideaza si isi extinde pozitiile in zonele ocupate in Ucraina, a anuntat luni Ministerul Apararii britanic in buletinul sau informativ cotidian, transmite DPA, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia a declarat marti ca indemnurile presedintelui lituanian de a livra Ucrainei avioane de lupta atesta "pozitia extrem de agresiva" a tarilor baltice si Poloniei si ca "marile tari europene" ar trebui sa contrabalanseze pozitia lor, informeaza Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu…

- Livrarile de arme Ucrainei de catre Occident "nu va schimba evoluția evenimentelor", a declarat, la un breafing ținut astazi, secretarul de presa al presedintelui Rusiei, Vladimir Peskov, transmite RADOR. "Ucraina cere alte și alte armamente, iar Occidentul incurajeaza aceste cereri", a afirmat Peskov.…

- Kremlinul a declarat luni ca fostul premier britanic Boris Johnson minte atunci cand afirma ca presedintele rus Vladimir Putin l-a amenintat cu un atac cu rachete in timpul unei convorbiri telefonice inaintea invadarii Ucrainei, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Kremlinul a declarat vineri ca tancurile furnizate de tarile occidentale Ucrainei nu vor schimba cursul conflictului si ca Occidentul o sa regrete ca "a intretinut iluzia" ca Ucraina ar putea castiga pe campul de lupta, relateaza agentiile Reuters si France Presse, informeaza AGERPRES. Fii…

- Rusia a recunoscut joi ca este vulnerabila la atacuri in Crimeea, peninsula ucraineana anexata in 2014, recunoastere ce intervine dupa mai multe lovituri atribuite Ucrainei asupra unor obiective ruse departe de linia frontului, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…