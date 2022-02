Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a ordonat inchiderea biroului local al radioteleviziunii internationale germane Deutsche Welle (DW) si a interzis programele acesteia, ca represalii fata de interzicerea postului rus RT de a difuza in Germania, relateaza AFP. Ministerul rus de Externe enumera joi intr-un comunicat "masurile de…

- Rusia a ordonat joi inchiderea biroului local al radiodifuzorului international german Deutsche Welle (DW) si oprirea programelor sale, ca represalii pentru interzicerea difuzarii canalului de stiri Russia Today in limba germana, relateaza AFP si Reuters. Enumerand 'masurile de retorsiune'…

- Moscova intenționeaza sa ia masuri similare impotriva presei germane din Rusia și a „intermediarilor” de internet dupa ce autoritațile de la Berlin au interzis difuzarea canalului de știri Russia Today (RT DE) in Germania, informeaza agenția Reuters , preluata de news.ro . Anunțul a fost facut miercuri…

- Germania a suspendat miercuri difuzarea prin satelit a canalului de stiri Russia Today in limba germana (RT DE), in absenta unei licente valide, provocand iritarea Moscovei, care a amenintat cu represalii, informeaza AFP. La 15 zile dupa instalarea guvernului condus de Olaf Scholz, subiectele…

- Diplomația rusa a anunțat luni expulzarea a doi diplomați germani ca raspuns la o masura similara luata saptamâna trecuta de Berlin, care acuza Moscova ca a ordonat asasinarea unui oponent cecen în Germania în 2019.„Partea rusa respinge categoric acuzațiile nefondate și deconectate…

- Noul cancelar german Olaf Scholz a amenintat miercuri cu posibile "consecinte" pentru gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania pe sub Marea Baltica, in cazul invadarii teritoriului Ucrainei de trupele ruse, in timp ce Ministerul francez de Externe a transmis Moscovei ca un astfel de…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenskiy a declarat vineri ca a primit informații conform carora un grup de ucraineni și ruși planuiește o lovitura de stat impotriva sa, care ar urma sa aiba loc saptamana viitoare, relateaza CNN și Reuters.Afirmațiile lui Zelenskiy au fost facute in timpul unei conferințe…

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko, a carui legitimitate nu este recunoscuta de catre Occident dupa controversatele alegeri prezidentiale din august 2020, a declarat într-un recent interviu pentru BBC ca va negocia cu lidera opozitiei belaruse din exil, Svetalana Tihanovskaia, numai daca presedintele…