- Adevar sau provocare? La peste 24 de ore de cand a facut publice imagini cu Kremlinul bombardat de drone, Rusia nu reactioneaza, iar asta ii face pe comentatorii politici sa dea frau liber imaginatiei. Sunt voci care spun ca a fost o inscenare, dar Moscova da vina pe americani. Intre timp, Rusia si…

- Mai multe intrebari planeaza asupra versiunii oficialilor ruși privind presupusul atac cu drone asupra Kremlinului potrivit careia Kievul l-a vizat pe Putin, acuzații negate de oficialii ucraineni.

- Cum arata acoperișul Kremlinului dupa `atacul` cu drone. Ce s-a constatatDoua drone au explodat, miercuri, in apropiere de cupola Palatului Senatului de la Moscova. Una dintre explozii se pare ca a avut loc chiar pe cupola, dupa cum se poate vedea și in imaginile realizate de agenția Anadolu.…

- Aceasta informație apare in contextul in care documente de la Pentagon arata ca omul de incredere al lui Volodimir Zelenski ar fi planuit sa atace Kremlinul la un an de la inceputul Razboiului, afida pe 24 februarie anul acesta. Planul serviciilor secrete ucrainene de a lovi Rusia in februarie a fost…

- Premierul Ungariei a respins speranțele Ucrainei de a se alatura NATO printr-un tweet cu un singur cuvant, scrie Politico.„Ce?!”, a scris liderul de la Budapesta pe Twitter, unde a publicat un articol al publicației citate despre faptul ca secretarul general al Alianței Nord Atlantice, Jens Stoltenberg,…

- Rusia a luat Belarusul „ostatic nuclear”, a apreciat ieri Ucraina dupa anuntarea de catre presedintele rus Vladimir Putin a desfasurarii de arme nucleare „tactice” pe teritoriul aliatului sau, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Kremlinul a luat Belarusul ostatic nuclear”, a postat pe Twitter secretarul…

- Ministerul rus al Apararii a susținut vineri, 24 martie, ca utilizarea obuzelor cu uraniu saracit in Ucraina ar dauna trupelor armate ucrainene, populației in general și ar afecta negativ sectorul agricol al țarii, relateaza agenția de presa Interfax. Afirmația vine dupa mai multe reacții furioase ale…

- Ucraina anunta luni ca a doborat 13 dintre cele 15 drone explozive de fabricatie iraniana lansate de catre Rusia in noaptea de duminica spore luni, si subliniaza ca livrarile in domeniul apararii antiaeriene din Occident au ajutat-o sa infrunte aceasta amenintare de mai multe saptamani, relateaza AFP.…