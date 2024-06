Eurodeputat in 2024 Deputatii din Parlamentul European primesc acelasi salariu, care reprezinta 38,5 % din salariul de baza al unui judecator al Curții de Justitie a UE, conform Statutul deputatilor in Parlamentul European . Astfel, salariul lunar al unui deputat este 10.075,18 EUR brut si de 7.853,89 EUR net, dupa plata impozitelor si a contributiilor la asigurarile sociale. La implinirea varstei de 63 ani orice fost eurodeputat are dreptul la pensie. Aceasta se calculeaza astfel: 3,5 % din salariu pentru fiecare an in functie si 1/12 din salariu pentru fiecare luna intreaga suplimentara, insa…