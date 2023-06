Kremlinul ameninţă cu privire la exportul cerealelor ucrainene după explozia de la conducta de amoniac Aruncarea in aer a unei conducte de amoniac, in Ucraina, considerata esentiala in exportul ruse ingrasaminte, risca sa aiba un ”impact negativ” asupra Acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene, considerat crucial in aprovizionarea alimentara a lumii, ameninta Kremlinul, relateaza AFP, citat de News.ro. ”Asta nu poate sa aiba decat un impact negativ”, a amenintat un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. CITESTE SI Drama zilnica a unui barbat cu o afecțiune rara: 'Oriunde ma duc, sunt aceiași oameni pe marginea drumului, aceleași mașini in spatele meu'… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIzilnica a unui barbat cu o afecțiune rara: 'ma duc, sunt aceiași oameni pe marginea drumului, aceleași mașini in spatele meu'…

Stiri pe aceeasi tema

- Aruncarea in aer a unei conducte de amoniac, in Ucraina, considerata esentiala in exportul ruse ingrasaminte, risca sa aiba un ”impact negativ” asupra Acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene, considerat crucial in aprovizionarea alimentara a lumii, ameninta Kremlinul, relateaza…

- ”Asta nu poate sa aiba decat un impact negativ”, a amenintat un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. Russian media publish footage of the consequences of damage to the ammonia pipeline “Tolyatti – Odesa” in the Kupiansk district of the Kharkiv region. — NEXTA (@nexta_tv) O repunere…

- ”Negocieri sunt programate maine (miercuri). Cu toate partile. Sa speram ca vor da rezultate”, declara reuters aceasta sursa, sub protectia anonimatului. Acordul de la Istanbul, mediat de ONU si Turcia in iunie, permite exportul cerealelor din Ucraina la Marea Neagra, dupa invazia rusa. Rusia a semnalat…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a raspuns la scrisoarea tarilor afectate de criza cerealelor din Ucraina, anunțand ca se pregateste un al doilea pachet de sprijin de 100 de milioane de euro si o rata de cofinantare de 200%, pentru fermierii afectati. ”Sunt pe deplin constienta de…

- In ultimele zile, a existat o serie de evenimente și declarații cu privire la conflictul din Crimeea și estul Ucrainei. Forțele ucrainene susțin ca au doborat o racheta deasupra unui oraș din Crimeea ocupata. In același timp, președintele ucrainean Zelenski a facut o declarație ferma ca Ucraina nu va…

- Ucraina și Rusia nu au ajuns inca la o ințelegere pentru prelungirea acordului de transport al cerealelor ucrainene pe Marea Neagra. Moscova ar vrea o prelungire de numai 60 de zile, in timp ce Kievul mizeaza pe o perioada de 120 de zile, ca pana acum.

- ”ONU va face tot posibilul pentru a mentine integritatea acordului si a-i asigura continuitatea”, anunta un purtator de cuvant al Agentiei umanitare a ONU (OCHA), Jens Laerke. OCHA se afla in centrul acestor negocieri. ”Consultari cu toate partile continua la toate nivelurile”, anunta Jens Laerke.

- ”Partea rusa (…) nu se opune unei noi prelungiri a Initiativei Marii Negre dupa expirarea celui de-al doilea mandat, la 18 martie, dar numai pe o peroada de 60 de zile”, anunta un adjunct al minsitrului de Externe, Serghei Versinin, intr-o declaratie transmisa presei in urma unei reuniuni.