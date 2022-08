Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul acuza luni forte ucrainene de faptul ca sunt responsabile de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Ucraina si din Europa si avertizeaza cu privire la ”consecinte catastrofale” in Europa, relateaza AFP. Bombardarea instalatiei Centralei nucleare Zaporojie ”de catre forte armate ucrainene”…

- Țarile occidentale cu influența asupra Ucrainei ar trebui sa oblige Kievul sa inceteze sa mai bombardeze cea mai mare centrala nucleara din Europa, intrucat aceste atacuri sunt „extrem de periculoase”, a susținut luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters. „Ne așteptam…

- Conform Ria Novosti, in timpul nopții trecute, forțele armate ucrainene ar fi atacat orașul Melitopol, ocupat la acest moment de armata rusa. Moscova acuza Kievul ca a lovit in mod special, in jurul orei 3, aeroportul orașului. Autoritațile ucrainene, dupa cum explica Kyiv Independent, nu confirma atacul.…

- Ucraina a difuzat un videoclip care arata consecințele atacului de la Bakhmut, cand mai multe rachete rusești au cazut aici, iar acestea au produs victime și pagube insemnate. Poliția ucraineana a publicat sambata (2 iulie) imagini despre care se spune ca arata consecințele rachetelor rusești care au…

- Separatisti prorusi din estul Ucrainei acuza joi forte ucrainene de bombardarea unor civili cu lansatoare americane sofisticate multple de racheta si obuziere europene - pe care tocmai le-au primit, relateaza AFP.

- UPDATE 1 Razboiul din Ucraina ar putea ține ani de zile, a declarat duminica șeful NATO. Rusia și-a intensificat atacurile dupa ce Uniunea Europeana a recomandat ca Ucraina sa devina candidat la aderarea la blocul comunitar. Jens Stoltenberg a declarat ca furnizarea de armament de ultima generație…

- Luni, liderii UE au convenit, in principiu, sa reduca 90% din importurile de petrol din Rusia pana la sfarsitul acestui an. Miscarea ar destabiliza probabil pietele globale de energie, a avertizat Moscova intr-un comunicat. ”Deciziile Uniunii Europene de a elimina partial petrolul si produsele petroliere…

- Purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, a vorbit despre ideea premierului britanic Boris Johnson de a crea o alianța militara cu Kievul. El a numit o astfel de propunere drept o "subminare a pozițiilor" Uniunii Europene (UE), relateaza RIA Novosti. Potrivit acestuia, datele publicate in…