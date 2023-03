Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 387. ​​​​​​​Administratia de la Moscova a transmis ca mentinerea contactelor cu Washingtonul este esentiala pentru evitarea escaladarii crizei generate de incidentul aerian din Marea Neagra, soldat cu prabusirea unei drone militare

- Ucraina și Rusia nu au ajuns inca la o ințelegere pentru prelungirea acordului de transport al cerealelor ucrainene pe Marea Neagra. Moscova ar vrea o prelungire de numai 60 de zile, in timp ce Kievul mizeaza pe o perioada de 120 de zile, ca pana acum.

- Kremlinul a anuntat marti ca Rusia nu recunoaste jurisdictia Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS, care il citeaza pe purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale a Federatiei Ruse, Dmitri Peskov, transmite Reuters. Peskov a fost intrebat despre relatarile…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a accelerat in ultimele luni și razboiul canonic dintre Moscova și Kiev, un razboi inceput odata cu invazia militara rusa asupra Peninsulei Crimeea și Donbasului (2014). Parte in acest razboi „bisericesc” sunt și etnicii romani din Bucovina de Nord.

- In timp ce Ucraina așteapta potențialul anunț cu privire la livrarea de tancuri moderne pentru armata sa, Rusia a reiterat ca aceste noi arme nu vor schimba situația de pe teren și ca „vor arde”. Purtatorul de cuvant al Moscovei, Dmitri Peskov, a declarat, miercuri, ca livrarile de blindate grele anunțate…

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- Moscova spune ca livrarile de blindate occidentale nu vor face decat sa „prelungeasca suferința” ucrainenilor. Statele Unite și Germania au declarat ca vor sa livreze blindate de infanterie Kievului. Franța a anunțat ca trimite tancuri ușoare. Kremlinul a declarat luni ca livrarile catre Ucraina de…

- Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au facut un nou schimb de prizonieri cu Rusia. Astfel, 50 de militari ucraineni s-au intors acasa, in a doua zi a Craciunului pe stil vechi. In schimb, Moscova a anuntat ca a ucis 600 de soldati ucraineni, intr-un singur atac, la Kramatorsk.