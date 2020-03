Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a validat revizuirea constitutionala ce ii permite teoretic sa ramana la putere pana in 2036 in contextul instabilitatii din lume, a coronavirusului si amenintarilor impotriva Rusiei, a anuntat joi Kremlinul, informeaza AFP."Multe tari si in special tara noastra…

- Presedintele rus Vladimir Putin a validat revizuirea constitutionala ce ii permite teoretic sa ramana la putere pana in 2036 in contextul instabilitatii din lume, a coronavirusului si amenintarilor impotriva Rusiei, a anuntat joi Kremlinul, informeaza AFP. "Multe tari si in special tara noastra se afla…

- "Multe tari si in special tara noastra se afla intr-o situatie extrem de instabila. De aceea, in asemenea ani dificili, unele tari decid sa-i dea presedintelui lor posibilitatea de a continua sa-si exercite functiile" dincolo de mandatul lor, a declarat purtatorul de cuvant Dmitri Peskov. Un…

- Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, a aprobat miercuri un proiect de modificare a Constitutiei care i-ar putea permite presedintelui Vladimir Putin sa obtina noi mandate dupa anul 2024, când expira cel actual.Un proiect de lege care prevede modificarea Constitutiei si…

- Modificarea a fost votata favorabil de 383 de deputati, 43 s-au abtinut si niciun vot nu a fost consemnat impotriva. Astfel, Vladimir Putin ar putea candida pentru un nou mandat la alegerile din 2024 si chiar si la cele din 2030. Astfel, acesta ar putea ramane presedintele Rusiei pana in 2036, cand…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat marti ca cea care va trebui sa decida daca el va putea sau nu sa candideze pentru un nou mandat prezidential, dupa adoptarea vastei sale reforme a Constitutiei, este Curtea Constitutionala, informeaza AFP.Sustinand un discurs in fata parlamentarilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca nu incearca sa-si extinda controlul asupra puterii prin schimbarile constitutionale pe care le propune si a explicat ca aceste amendamente ar urma sa defineasca viitorul Rusiei in urmatoarele decenii, relateaza AFP. Aflat la putere de 20 de ani, liderul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decis sa-l inlocuiasca pe puternicul procuror general al Rusiei, Iuri Ceaika, a anuntat luni Kremlin, pe fondul schimbarilor dupa demisia guvernului si a anuntului facut de seful statului rus privind revizuirea Constitutiei, relateaza AFP. Aflat in acest post din 2006,…