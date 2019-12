Kovesi scoate la concurs postul de director de comunicare in cadrul Parchetului European. Cat este salariul Parchetul European condus de fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, scoate la concurs postul de director de comunicare, care urmeaza sa gestioneze activitatile de comunicare ale institutiei si relatiile cu mass-media.



Castigatorul concursului va fi angajat cu contract de munca pe perioada determinata, de 3 ani, cu posibilitate de prelungire. Potrivit anuntului, salariul minim pentru acesta functie pleaca de la 7.845,39 de euro, dar poate creste, in functie de vechimea candidatului, pana la 8.175,07 de euro.



