Vom reveni cu detalii.

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, și adjunctul acesteia, Marius Iacob, sunt audiați, miercuri, de la ora 10.00, in Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Audierile nu sunt publice. “Este o procedura care nu este…

- Inspectorul judiciar Elenea Radescu va fi judecata de Secția de procurori in materie disciplinara, in urma cercetarii efectuate chiar de colegii ei de la Inspecția Judiciara. Elena Radescu va fi judecata pentru incalcarea articolului 99 din Legea 303/2004, literele a) și m) referitoare la „manifestarile…

- Publicația online Lumea Justiției a descoperit care este manevra subversiva ce se afla in spatele presiunilor puse de DNA pe judecatoarele de la Curtea de Apel Ploiești care dezbat dosarul in care Laura Codruța Kovesi cere daune unor jurnaliști. Dosarul in care DNA cere Curții de Apel Ploiești documente…

Secția de procurori a CSM a dat aviz negativ cererii de revocare formulate de ministrul justiției, Tudorel Toader, fața de Laura Codruța Kovesi.

- Dupa ce a susținut public, in nenumarate randuri, ca inregistrarea ședinței in care folosea un limbaj catalogat de Inspecția Judiciara drept “inadmisibil in raport cu standardele minimale de etica si deontologie ale unui magistrat” este trucata, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi recidiveaza intr-un interviu…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, minte spunand, intr-un interviu acordat Agerpres, ca celebra inregistrare cu „decaparea instituționala” este trucata, in condițiile in care Parchetul General a inchis ancheta clasand dosarul. Kovesi a vorbit, in cadrul interviului despre actiunea disciplinara exercitata…