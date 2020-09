Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Parchetului European spune, pentru El Pais, ca perioada urmatoare va aduce o serie de provocari pentru institutia pe care o conduce si ca o serie de dosare importante urmeaza sa fie solutionate. Cotidianul spaniol El Pais a publicat un interviu cu Laura Codruta…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Parchetului European spune, pentru El Pais, ca perioada urmatoare va aduce o serie de provocari pentru institutia pe care o conduce si ca o serie de dosare importante urmeaza sa fie solutionate.

- Intr-un interviu pentru cotidianul spaniol El Pais, Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef european, afirma, printre altele, ca „trebuie sa lucram cu cazuri complexe, in care sa investigam oameni puternici și bogați”. „Dezideratul” enunțat la nivel european pare exact ce ii solicita doamna in cauza (atunci…

- Intr-un interviu pentru cotidianul spaniol El Pais, Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef european, afirma, printre altele, ca „trebuie sa lucram cu cazuri complexe, in care sa investigam oameni puternici și bogați”. „Dezideratul” enunțat la nivel european pare exact ce ii solicita doamna in cauza (atunci…

- Procurorul sef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a acordat un interviu prin videoconferinta publicatiei El Pais. Kovesi a declarat ca scopul mandatului sau la conducerea EPPO este sa arate ca legea este aceeași pentru toata lumea si ca Parchetul European este un mijloc de aparare…

- Intr-un interviu prin videoconferința, acordat ziarului spaniol El Pais, noul procuror european Laura Codruța Kovesi subliniaza ca Parchetul European, EPPO, arata ca instituția pe care o conduce trebuie sa fie una independenta pentru ca vor avea de anchetat oameni puternici și extrem de bogați.Citește…

- Lista celor 22 de procurori europeni a fost finalizata, a transmis Consiliul European luni. Romania va fi reprezentata de procurorul DIICOT Brașov, Catalin Laurențiu Borcoman. ”Numirea de astazi a celor 22 de procurori europeni de catre Consiliu este un pas important și necesar in operaționalizarea…

- Sorina Matei analizeaza interviul dat de Laura Codruța Kovesi si concluzioneaza ca unele lucruri nu se schimba niciodata. Nici unii oameni. Si in fond, de ce sa schimbi sau sa te schimbi, daca a tinut? Daca ulciorul chiar merge de mai multe ori la apa, why not? Foloseste-l! „In dreapta am dusmani, in…