- Kourtney Kardashian și Travis Barker au avut parte de o nunta de vis in Portofino, Italia, iar evenimentul a fost organizat de celebra casa de moda Dolce & Gabbana. Toți membrii familiei Kardashian au purtat look-uri pregatite de Stefano Gabbana și Domenico Dolce special pentru ceremonie, potrivit click.ro.…

- Kourtney Kardashian și Travis Barker s-au casatori. Din nou! Cei doi – care și-au jurat iubirea intr-o ceremonie in martie, inainte de a-și oficializa uniunea intr-un tribunal din Santa Barbara weekendul trecut – s-au casatorit in fața familiei și prietenilor in Portofino, Italia, luni. Atat mirele…

- Kourtney Kardashian, nunta in stil Dolce Vita in Italia Kourtney Kardashian și Travis Barker s-au casatorit… din nou! Dupa cununia civila desfașurata acum mai bine de o saptamana, a venit momentul nunții. Nunta in stil Dolce Vita a fost organizata in Italia. Mai exact, in Portofino. Mirii au facut schimb…

- Nunta lui Kourtney Kardashian cu Travis Barker, in imagini Dupa o prima incercare nereușita, Kourtney Kardashian și Travis Barker sunt acum soț și soție. Prima oara, cei doi s-au „casatorit” in Las Vegas, imediat dupa Premiile Grammy. Au aflat insa mai tarziu ca mariajul nu era legal. Asta deoarece…

- Kourtney Kardashian s-a casatorit civil cu Travis Barker Pentru a doua oara, Kourtney Kardashian și Travis Barker s-au casatorit civil. Presa internaționala a anunțat ca cei doi sunt acum oficial soț și soție. Imaginile publicate de site-ul TMZ ii arata pe aceștia exact in timpul fericitului eveniment.…

- La doar o luna dupa ceremonia lor din Las Vegas, Kourtney Kardashian și Travis Barker s-au casatorit in mod legal. Artistul de 46 de ani și vedeta de 43 de ani au semnat actele la tribunalul din Santa Barbara, California, pe data de 15 mai.

- Kourtney Kardashian s-a casatorit cu logodnicul ei Travis Barker in Las Vegas. Cei doi au facut intreaga ceremonie, dar vedeta a menționat ca nu au legalizat inca uniunea. Evenimentul a avut loc chiar dupa decernarea Premiilor Grammy, unde muzicianul a fost printre nominalizați.