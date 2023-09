Stiri pe aceeasi tema

- Kourtney Kardashian și-a gasit fericirea in brațele lui Travis Barker, dupa o relație complicata alaturi de tatal celor trei copii ai sai. Recent, cea mai mare dintre surorile Kardashian și-a aniversat cea de-a 44-a zi de naștere, urmand ca, in doar cateva saptamani, sa aduca pe lume cel de-al patrulea…

- Ioana Dichiseanu a marturisit ca iși dorește sa devina din nou mama. Ea și soțul ei, Adrian Artene, vor sa-și mareasca familia, iar fetița pe care o au deja este foarte incantata de idee.

- Vestea ca Georgiana Lobonț este insarcinata pentru a treia oara a luat prin surprindere pe toata lumea! Mai ales ca, in urma cu doar cateva luni, au facut furori privind declarațiile despre divorț. In exclusivitate pentru Playtech Știri, artista ne-a oferit noi declarații despre sarcina, dar și despre…

- Cand credea ca și-a gasit sufletul pereche și ca va putea ajunge cu noul iubit in fața altarului, Gabriela Cristoiu trece din nou prin momente grele și ar fi fost victima violenței domestice. Bruneta susține ca barbatul pe care il iubea ca pe ochii din pat a lovit-o de a fost nevoita sa ajunga la spital.

- 3 moduri in care Kourtney Kardashian și-a expus sarcina recent In primavara anului trecut, Kourtneyy Kardashian și Travis Barker s-au casatorit. Nunta lor, in stil Dolce Vita, a fost organizata in Italia. Mai exact, in Portofino. Mirii au facut schimb de juraminte in fața altarului, avandu-i alaturi…

- Anca Serea a dezvaluit ca a avut nevoie de ingrijirile medicilor in trecut. De ce a ajuns vedeta, de urgența, la spital. Cu ce problema s-a confruntat. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Intr-un spital din Turcia, un baiat in varsta de șase ani traiește cu speranța ca ziua de maine ii va aduce darul la care a tot visat in ultimul an de cand se afla in suferința: izbanda in fața cancerului abdominal care il chinuie. Insa, pentru ca visul invingatorului sa devina realitate, Ionuț-Dario…

- Kourtney Kardashian așteapta primul ei copil cu Travis Barker. Kourtney a decis sa faca publica vestea in timpul unui concert Blink 182.Anunțul a fost facut chiar de Kourtney in timpul unui concert Blink 182 și, pentru a face acest lucru, a ales sa citeze un fragment din videoclipul emblematic al…