Kosovo: Un partid reformist de stânga învinge în alegerile legislative Un partid reformist de stanga a iesit pe primul loc duminica la alegerile legislative din Kosovo cu mult in fata vechii garzi a comandantilor separatisti, dupa ce a promovat un discurs pentru luptei impotriva coruptiei intr-un teritoriu afectat de saracie si instabilitate politica, comenteaza AFP. Aceste alegeri parlamentare anticipate, a cincea runda de la proclamarea independentei fostei provincii sarbe in 2008, au avut loc in timp ce pandemia de coronavirus se agraveaza. Pandemia a exacerbat, de asemenea, problemele economice si sociale din teritoriul cu o populatie de 1,8 milioane de locuitori,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca este posibil sa fie nevoie de ani buni pentru a invinge pandemia de coronavirus, in pofida existentei vaccinurilor, transmite dpa. "Chiar si cu vaccinurile, ar putea fi nevoie de pana la 10 ani pentru a invinge definitiv virusul...…

- Cu ceva timp in urma, site-ul nostru a scris despre pericolul dictaturii care ne paște din partea platformelor digitale, dar nici nu-și putea inchipui ca aceasta dictatura va surveni așa de repede și așa de dur. Blocada prezidențiala Și iata ca s-a produs ceea ce cu puțin timp in urma parea imposibil:…

- Multimi mari de oameni au iesit la miezul noptii, in centrul orasului chinez Wuhan, sarbatorind sosirea anului 2021 dupa un an afectat de pandemia de cronavirus care a ucis mii de locuitori si a dus la carantinareaorasului intre sfarsitul lunii ianuarie si inceputul lunii aprilie, relateaza Reuters.

- Sondaje de opinie citate de France Presse și “Le Figaro” anunța ca, pentru prima oara, in perspectiva alegerilor legislative din Ungaria din 2022, va fi formata o coaliție avand obiectivul de a-l infrange pe Viktor Orban și partidul sau, Fidesz. Potrivit unei declarații comune facuta publica duminica…

- Președintele Klaus Iohannis exclude varianta unui guvern de stanga, afirmand ca are informații conform carora PSD nu poarta negocieri cu niciun partid pentru formarea unei majoritați, iar Constituția este foarte clara. „Din informațiile mele, PSD nu negociaza cu niciun alt partid sau niciun…

- Deși liberalii au caștigat alegerile din Bihor cu un scor diminuat fața de alegerile locale, totuși, Bihorul ramane unul dintre județele de top ale PNL, in plan național, chiar și in contextul pandemic actual. Semn ca Bolojan ramane stapan pe situație. UDMR și-a consolidat poziția in plan județean,…

- Presa din Spania, Marea Britanie, Italia si Statele Unite vorbeste despre absenteismul la urne in alegerile parlamentare din Romania, pe care il vad ca o consecinta a pandemiei, dar si despre rezultatele „surprinzatoare” ale social-democratilor si extremistilor de dreapta. TVE noteaza: „Stanga…

- Alianta Pacientilor Cronici din Romania (APCR) lanseaza initiativa "Sanatatea, la urgenta" Alianta Pacientilor Cronici din Romania (APCR) lanseaza initiativa "Sanatatea, la urgenta" Alianta Pacientilor Cronici din Romania (APCR) lanseaza initiativa "Sanatatea, la urgenta", un demers ce isi propune imbunatatirea…