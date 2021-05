Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii mai, Santiago Solans Portillo, un tanar de 29 de ani care se grabea sa ajunga acasa, in Argentina, a fost testat pozitiv cu cateva ore inainte sa se imbarce in avion, pe aeroportul din Miami. El a prezentat insa un certificat fals, pentru a se putea urca in avion, relateaza Hotnews…

- Președintele SUA, Joe Biden, l-a îndemnat miercuri pe prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, sa detensioneze conflictul din Gaza și sa avanseze pe calea catre încetarea focului, a spus o purtatoare de cuvânt a Casei Albe, relateaza Reuters.A patra discuție telefonica într-o…

- Cristian Rizea, fost deputat PSD, a fost eliberat ieri din pușcarie de autoritațile din Republica Moldova. El l-a acuzat pe Igor Dodon ca ar pune la cale rapirea sa si aducerea in Romania, unde are de ispașit o pedeapsa cu executare de 4 ani și 8 luni. „Cei care stau in spatele arestarii mele sunt Igor…

- Tulpina indiana de coronavirus, care a fost depistata și in alte țari, cum ar fi, Marea Britanie și Irlanda, are doua mutații care ar putea sa o faca mai rezistenta in fața vaccinului. Oficialii din Israel sunt insa optimiști – ei au inregistrat opt cazuri de infectare cu aceasta noua tulpina de coronavirus.…

- Vești proaste pentru toți fumatorii. Autoritațile tocmai au facut anunțul de care toți iubitorii de nicotina se temeau. Cu cat se scumpesc țigarile, incepand cu data de 1 aprilie 2021. 80% din prețul unui pachet de țigari merge catre stat. Se scumpesc țigarile de la 1 aprilie Oficialii țarii tocmai…

- O noua varianta a SARS-CoV-2 cu doua mutații au aparut in probele colectate din 18 state din India. Din cele 10.787 eșantioane, 736 au fost pozitive pentru varianta britanica, 34 pentru varianta sud-africana și una pentru varianta braziliana. Raportul apare pe fondul unei creșteri recente a cazurilor…

- Danemarca a suspendat utilizarea vaccinului Oxford AstraZeneca coronavirus in timp ce investigheaza posibile efecte secundare grave. Oficialii spun ca au primit rapoarte de cheaguri de sange fatale, dar nu se știe inca daca exista o legatura cu injecția. Elena Udrea vrea sa ramana din nou insarcinata.…

- Politia Capitoliului a cerut Departamentului american al Apararii prelungirea cu doua luni a prezentei membrilor Garzii Nationale la sediul Congresului SUA, informeaza Medifax citând agentia Associated Press. Pentagonul a anuntat ca examineaza solicitarea, conform unor oficiali din domeniul…