- Premierul irlandez Leo Varadkar ii cere marti presedintelui Michael D. Higgins sa dizolve Parlamentul in vederea organizarii unor alegeri legislative anticipate, a anuntat intr-un comunicat presedintia irlandeza, relateaza Reuters, citata de news.ro.Presedintia nu precizeaza in acest comunicat…

- Parlamentul bosniac a aprobat luni noul guvern central, dupa 14 luni de blocaj, deschizand astfel calea pentru o reluare a reformelor necesare pentru candidatura la Uniunea Europeana si pentru negocieri asupra unui nou acord cu Fondul Monetar International, transmite Reuters potrivit Agerpres. Dezacordurile…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, in urma unei intalniri cu premierul Ludovic Orban, faptul ca i-a transmis acestuia poziția USR și i-a solicitat sa trimita Legea bugetului in Parlament, nu sa o treaca prin angajarea raspunderii parlamentare.Citește și: SURSE - Planul 'B' in PNL daca pica…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca pozitia Uniunii Europene impotriva Pactului Ribbentrop-Molotov care a premers declansarea celui de-Al Doilea Razboi Mondial este o "minciuna nerusinata", potrivit DPA, anunța AGERPRES.Parlamentul European a adoptat in urma cu doua luni…

- Consiliul Concurentei va monitoriza piata carburantilor, astfel incat eliminarea supraaccizei sa duca la o scadere corespunzatoare a preturilor in benzinarii, a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele autoritatii de concurenta. "Vom monitoriza piata pentru a vedea comportamentul actorilor…

- Zeci de mii de persoane au participat la protestele desfașurate duminica seara in capitala Georgiei, Tbilisi, fața de Guvern și pentru a cere alegeri parlamentare anticipate, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Manifestanții au blocat intrarile in Parlament, punand lacate la porțile…