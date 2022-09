Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 13:15 - Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a avertizat, joi, ca orice armament din arsenalul Moscovei, inclusiv armele nucleare strategice, ar putea fi folosite pentru a apara „teritoriile din Ucraina care vor fi alipite Rusiei", scriu Reuters și The Guardian.„Cu siguranța, rachetele hipersonice…

- Un responsabil prorus numit de Moscova in administratia din regiunea Zaporojie (sudul Ucrainei) a declarat joi ca trupele ucrainene trebuie sa paraseasca imediat regiunea, in mare parte controlata de fortele ruse, intrucat, in caz contrar, dupa desfasurarea referendumului de alipire la Rusia vor…

- Oleg Boiko, adjunctul șefului administrației pro-ruse din orașul Berdiansk, din regiunea Zaporojie, și soția sa, Liudmila, au fost uciși vineri, 16 septembrie, relateaza publicația rusa Kommersant. Viceprimarul Oleg Boiko supraveghea problemele legate de locuințe și servicii comunale, iar soția sa conducea…

- Autoritatea de aviație civila din Republica Moldova a interzis companiei aeriene Air Moldova sa reia zborurile spre Moscova, a anunțat vicepremierul Republicii Moldova, Andrei Spinu, potrivit Reuters și Kommersant . „Autoritatea Aeronautica Civila din Moldova a interzis Air Moldova și altor companii…

- Marturiile familiilor marinarilor care au murit in tragedia submarinului atomic Kursk descriu cum funcționeaza un stat polițienesc: adevarul nu conteaza, daca el contrazice ce crede sau ce vrea puterea, scrie un ziar din Moscova. In data de 12 august 2000, submarinul nuclear K-141 Kursk se scufunda…

- Alegerile parlamentare pentru Parlamentul rus din septembrie 2021 au fost primele din ultimul deceniu care nu au fost transmise in direct prin intermediul camerelor video. Aproape un an mai tarziu, insa, publicația independenta rusa Meduza a obținut o arhiva de inregistrari video de la secțiile de votare…

- Rusia a cerut o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la situația de la centrala nucleara de la Zaporojie, care va avea loc astazi. Moscova acuza Kievul de bombardarea constanta a unui obiect periculos, in vreme ce Ucraina susține contrariul și nu exclude ca centrala ar putea fi minata,…

- Liderul cecen a fost adus de Putin la intalnirea cu președintele Turciei drept ”reprezentant al Rusiei musulmane”, dar a primit un rol decorativ Unul dintre cele mai viralizate personaje ale razboiului din Ucraina, Razman Kadirov, a inceput sa-i irite pe apropiații lui Putin și mai ales, potrivit relatarilor…