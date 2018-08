Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a comentat ironic scrisoarea pe care Rudolph Giuliani, avocatul lui Trump, a trimis-o presedintelui Klaus Iohannis pentru a denunta protocoalele din justitie. Klemm vorbeste despre o "retorica" fara legatura cu pozitia oficiala a SUA."In ciuda retoricii,…

- Procurorul-sef interimar al DNA, Anca Jurma, a declarat marti, 7 august, ca a discutat „printre picaturi” cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in legatura cu intalnirea pe care a avut-o cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm. Raspunsul lui Tudorel Toader cand a fost intrebat daca i s-a cerut opinia…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat miercuri la Alba Iulia ca nu il cunoaste pe Adrian Zuckerman, cel care a fost propus de presedintele Donal Trump pentru a prelua postul de la Bucuresti.

- Procurorul-sef interimar Anca Jurma s-a intalnit pe 17 iulie cu ambasadorul Hans Klemm la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, la initiativa misiunii diplomatice a SUA, in scopul prezentarii noului atasat FBI la Bucuresti, David Varner, transmite DNA intr-un comunicat de presa remis luni. DNA sustine…

- Pe site-ul Ambasadei SUA la Bucuresti este transmisa o "alerta cu privire la demonstratii". Ambasada precizeaza ca astazi in Capitala vor avea loc patru demonstratii si proteste separate, iar locul si intervalul orar se suprapune intr-o oarecare masura si se asteapta un numar mare de participanti. "Se…

- Ambasada SUA in Romania atentioneaza cetatenii americani cu privire la vedere mitingurile programate astazi in Capitala. In "alerta cu privire la demonstratii" de pe site-ul ambasadei se face referire la Marsul LGBT, "Marsul pentru normalitate” si Marsul Noii Drepte , la Mitingul Partidului Social Democrat…