Stiri pe aceeasi tema

- Declarația de proprie raspundere ramane obligatorie dupa 15 mai pentru parasirea localitații, a anunțat președintele Klaus Iohannis, marți, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni. Șeful statului a precizat ca pentru zonele metropolitane nu va fi nevoie de aceasta declarație. De asemenea, nici…

- Paul Stanescu, unul dintre cei mai apropiati oameni ai lui Marcel Ciolacu, a declarat, duminica, pentru Mediafax ca presedintele interimar al social democratilor, a fost afectat în aceasta perioada de acuzatiile aduse de presedintele Klaus Iohannis. Lui Ciolacu i s-a facut rau duminica în…

- Premierul Ludovic Orban il contrazice pe ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. Dupa ce ultimul a a declarat, aseara, ca romanii vor putea circula fara restricții dintr-o localitate in alta, sau dintr-un județ in altul, doar cu respectarea distanțarii sociale, acum premierul Ludovic Orban a menționat…

- Intr-o conferinta de presa maraton, care a durat aproape 2 ore, presedintele Klaus Iohannis a precizat ca nici dupa 15 mai - cand va inceta starea de urgenta - romanii nu vor putea parasi localitatea fara motiv intemeiat. Pana la acest moment, nici guvernul si nici presedintele tarii n-au…

- O noua ședința de urgența, la Palatul Cotroceni, a adus clafiricari și vești bune pentru romani. Intr-un cadru restrans, președintele Klaus Iohannis a anunțat ca dupa 15 mai, restricțiile de circulație vor fi ridicate. In schimb vom fi obligați sa purtam masca de protecție in spațiile publice inchise…

- Masca faciala va fi obligatorie dupa 15 mai, cand va incepe relaxarea restricțiilor impuse de autoritați in Romania, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, purtand chiar o astfel de masca de protecție.”Dragii mei, așa vom arata in spațiile publice dupa 15 mai. Am decis azi ca din 15 mai toata…

- "Dupa 15 mai toata lumea va fi obligata sa poarta maștile in spațiile publice inchise și in transportul in comun. Vom putea sa renunțam la purtarea maștii poate la anul. (...) O a doua masura pe care am decis-o: dupa data de 15 mai, dupa ce se epuizeaza actuala stare de urgenta, vom renunța…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a publicat pe pagina sa de Facebook discursul pe care l-ar fi ținut azi in fața colegilor parlamentari cu prilejul votului pentru investitura Guvernul Orban 3. El susține ca responsabil pentru situația de haos politic dublata de criza generata de Coronavirus se face…