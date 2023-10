Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat miercuri seara dupa ce MAE a anunțat ca patru cetateni romani se afla printre victimele accidentului din Italia.„Profund indurerat de veștile de ultima ora venite din Italia privind tragicul accident produs la Mestre, care a curmat și viețile a patru cetațeni…

- Presedintele Klaus Iohannis transmite condoleante familiilor victimelor si insanatosire grabnica celor raniti in accidentul rutier din Italia.„Sunt profund intristat de teribilul accident din Mestre, Italia. Sincere condoleante familiilor victimelor si insanatosire grabnica celor raniti. Suntem alaturi…

- Cel puțin 21 de morți și circa 20 de raniți au fost inregistrați in urma unui accident rutier produs in Italia, in apropiere de Veneția. Accidentul a fost anunțat in seara de marți, 3 octombrie 2023. Un autocar avand la bord turiști straini a intrat intr-un parapet, apoi a cazut, de la circa zece metri,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, Corneliu Stefan, a anuntat ca opt case au ars si alte 11 au fost afectate de exploziile de la Crevedia. „Din datele pe care le avem la acest moment, au ars 8 case, iar alte 11 sunt afectate. De asemenea, tuturor familiilor evacuate le vom pune la dispozitie…

- Presedintele Putin a facut primele comentarii despre prabusirea avionului la bordul caruia se presupune ca s-ar fi aflat si liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin. Putin a transmis condoleante, descriindu-l pe Progojin drept "un om talentat, care a facut unele greseli", scrie Rador."Mai intai,…

- Cel puțin 17 muncitori au murit in Mizoram, dupa ce un pod feroviar aflat in construcție s-a prabușit miercuri la Sairang, districtul Aizawl, India, informeaza The Indian Express.„Șaptesprezece cadavre au fost scoase pana acum de sub daramaturi. Mulți alții sunt dați disparuți”, a transmis un ofițer…

- Reprezentantii Facultatii de Geografie, dupa moartea celor doi tineri in accidentul de la 2 Mai: Ne veti lipsi in toamnaReprezentantii Facultatații de Geografie din cadrul Universitatii Bucuresti a transmis un mesaj dupa moartea celor doi tineri in accidentul de la 2 Mai, care erau studenti ai facultatii…

- Doi tineri au murit in cumplitul accident dintre localitatile 2 Mai si Vama Veche dupa ce un tofer drogat a intrat in plin cu masina intr un grup de pietoni. Suspectul care s a aflat la volanul masinii care a ucis tinerii a fost retinut seara trecuta pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat instantei…