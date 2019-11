Stiri pe aceeasi tema

- S-au spus multe in aceasta campanie. Ce-ar mai ramane de spus, ce argumente suplimentare aveți acum, pe ultima suta de metri inaintea primului tur, ca sa-l voteze romanii pe Klaus Iohannis ? Argumentele principale au fost și sunt acelea pe care ni le-au dat deja foarte mulți romani cu care ne-am intalnit…

- Klaus Iohannis s-a dezlantuit la adresa PSD intr-un discurs electoral cu aproape o saptamana inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale. "Acesti pesedisti arata o disperare urata. Li-i frica PSD-iștilor. Se agața cu disperare de fiecare zi, cat mai raman la putere. O disperare urata.…

- Klaus Iohannis a lansat, vineri seara, un nou atac la adresa PSD, in cadrul unui eveniment electoral. "Eu nu vreau ca PSD-ul sa plece oricum. Eu vreau ca PSD-ul sa plece in cel mai democratic vot. Eu vreau ca PSD-ul sa plece dupa alegeri. Si vom incepe acum, in noiembrie. Am vorbit si n-o sa reiau…

- "Au trecut 30 de ani de la Revoluție, dar moștenirea comunismului s-a vazut in toate perioadele in care PSD a fost la putere, perpetuand incompetența. Acest partid a fost o piedica in calea dezvoltarii Romaniei in toți acești 30 de ani. Dupa guvernarea PSD, Romania risca sa ramana singura țara din…

- "Despre crizele lui Iohannis. Am aflat cu surprindere ca, in mijlocul uriașului blocaj instituțional pe care l-a creat, președintele Iohannis se gandește sa mai plece intr-o vizita externa, in loc sa ramana in țara pentru a-și instala Guvernul. Este uluitoare nepasarea președintelui in funcție…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a inceput sambata, cu 14 candidati la functia de sef al statului si cu noi masuri - romanii din diaspora pot vota la urna pe parcursul a trei zile sau prin corespondenta. Printre candidati se numara actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis, si premierul…

- Aproximativ 2000 de liberali au fost prezenți la Adunarea Regionala a organizațiilor PNL București-Ilfov, iar peședintele Klaus Iohannis a ținut un discurs pe care vi-l prezentam integral: Discursul susținut de Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, la Adunarea Regionala a organizațiilor…

- Prezenta la Vaslui, ea a precizat ca, dupa motiune, va veni cu remanierea in Parlament. 'Nu va trece. Nu am emotii, motiunea nu va trece. (...) Ma bazez pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania', a spus Viorica Dancila, prezenta la Vaslui. Prim-ministrul…