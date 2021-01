Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa se vaccineze public, in cursul acestei zile, in cadrul celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare anti-Covid-19, anunța agerpres . Președintele Iohannis a anunțat acest lucru marți, intr-o conferința de presa ținuta la Palatul Cotroceni. „Nu am dorit nici eu,…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 a personalului MAI aflat in linia intai incepe vineri, la ora 13.00, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Capitala. „Maine, 15 ianuarie 2021, incepand cu ora 13.00, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca, pentru a marca debutul etapei a doua a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, se va vaccina maine, public, potrivit Hotnews. Intrebat daca considera ca faptul ca pana acum niciun lider politic din Romania nu s-a vaccinat sporește neincrederea populației,…

- Presedintele Klaus Iohannis anunta ca se va vaccina public vineri, 15 ianuarie, pentru a marca debutul celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare. El spune ca ar fi dat un mesaj gresit daca ”s-ar fi bagat in fata”, ar fi dat un mesaj gresit. „Vineri, 15 ianuarie, incepe a doua etapa, in care e prevazuta…

- Vaccinarea șefului statului nu se va face public, potrivit Realitatea PLUS.A doua etapa de vaccinare impotriva COVID-19 incepe la sfarșitul acestei saptamani, vineri, 15 ianuarie.Tot in a doua etapa vor mai fi vaccinați și membrii Guvernunlui, potrivit Realitatea PLUSReamintim ca președintele Klaus…

- Medicul militar, Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a fost vaccinat marți dimineața, la Centrul de vaccinare pentru COVID-19 de la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Carol Davila”, unde este medic primar boli infecțioase, informeaza g4media . Declarațiile…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a fost vaccinat marți dimineața, la Centrul de vaccinare pentru COVID-19 de la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Carol Davila”, unde este medic primar boli infecțioase. In Romania a inceput pe 27 decembrie…

- Medicul primar dr. Valeriu Gheorghița, de la secția de Boli infecțioase a Spitalului Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” a fost desemnat, marți, coordonator al campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a anunțat președintele Klaus Iohannis. „Am avut azi a treia…