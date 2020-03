Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Executiv al PNL a aprobat vineri, in unanimitate, lista si programul de guvernare ale Cabinetului Citu, singura modificare in componenta noului Guvern fiind la Ministerul Finantelor. Lista de ministri propusa de premierul desemnat Florin Citu este: * Raluca Turcan - viceprim-ministru * Lucian…

- Virgil Popescu, Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri care s-a intalnit, saptamana trecuta, cu reprezentantii salariatiilor de la CE Oltenia, a explicat, oficial, printr-un comunicat de presa, in ce au constat discuțiile. La acestea au participat nu doar sindicatelor de la Complexul…

- Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, luni intra la audieri Florin Citu - ministrul propus al Finantelor (ora 12,00), Costel Alexe - ministrul propus al Mediului (ora 13,00), Nicolae Ciuca - ministrul propus al Apararii Nationale (14,00) si Marcel Vela - ministrul propus…

- Biroul Executiv al PNL a aprobat, luni, noul Cabinet Orban, care are aceeasi componenta ca cel anterior, potrivit unor surse liberale. Lista de ministri propusa de premierul desemnat Ludovic Orban este: * Raluca Turcan – viceprim-ministru * Florin Citu – ministrul Finantelor Publice * Marcel Vela –…

- Primul-ministru desemnat Ludovic Orban, impreuna cu mai multi ministri ai cabinetului sau si cu ambasadorul SUA la Bucuresti au efectuat vineri o vizita in Craiova. In prima parte a zilei, delegatia oficiala a mers la producatorul de locomotive si rame electrice Softronic. Apoi a urmat vizita in uzina…

- Guvernul a aprobat vineri un proiect de ordonanta de urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea consumatorilor industriali de energie din 15 domenii prin intermediul certificatelor de emisii de CO2. Guvernul considera ca aceste companii trebuie ajutate, deoarece costurile…

- Dupa cum se stie, primarul Ioan Popa povestea ca a reusit sa obtina din partea lui Ludovic Orban, inca dinainte de a fi desemnat premier, ca se va realiza acest transfer, pe care social-democratii n-au reusit sa-l faca. „Eu va garantez ca guvernarea de dreapta va face acest transfer“, sublinia,…

- Guvernul isi va asuma raspunderea pentru modificarea Ordonantei 114 in urmatoarele 2 - 3 saptamani, astfel incat, pana la sfarsitul anului, aceasta sa-si inceteze efectele dezastruoase pe care le-a avut asupra domeniului energetic, a declarat miercuri seara ministrul Economiei, Virgil Popescu.…