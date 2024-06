Isărescu, afaceri record cu vinul lui de Drăgășani Afaceri record cu vin Afacerea cu vin a lui Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a crescut anul trecut și a depașit pragul de șase milioane de lei. Firma familiei Isarescu e tot pe profit, insa in scadere fața de 2022, scrie Economica . Afacerile Mar SRL, firma deținuta de familia lui Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, a incheiat 2023 cu afaceri de 6,2 milioane de lei, cu 4,5% mai mult fața de 2022, potrivit datelor disponibile la Ministerul Finanțelor. Profitul a fost de 1,13 milioane de lei, in scadere cu 16,5% fața de cel raportat in 2022. La fel ca și anul precedent,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

