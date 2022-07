Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat, cu prilejul unei vizite in Transilvania, ca Romania susține drepturile minoritaților, dandu-i astfel o replica premierului Ungariei, Viktor Orban. „In Romania anului 2022, cultura si traditiile minoritatilor nationale sunt apreciate si promovate, iar plusvaloarea…

- Președintele Klaus Iohannis, alocuțiune la festivalul "Saptamana Haferland" Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. VIDEO: Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut duminica, 31 iulie 2022, la Criț, județul Brașov, o alocuțiune cu prilejul participarii…

- Toate deciziile luate de NATO la summitul de la Madrid sunt actiuni strict defensive, spune Klaus Iohannis. „Nu au componenta agresiva impotriva Federatiei Ruse, insa si Rusia trebuie sa inteleaga ca ar face bine sa faca la fel si sa nu continue in Ucraina”, adauga seful statului. „Paradigma in care…

- Un sondaj de opinie realizat in randul ucrainenilor arata ca 90,3% din populatia chestionata este increzatoare in victoria Ucrainei in razboiul cu Federația Rusa - transmite agentia nationala de presa Ukrinform, citata de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 74. In timpul conferinței de presa a Organizației Mondiale a Sanatații, care a avut loc sambata la Kiev, oficialii au anunțat ca aduna dovezi pentru posibile crime de razboi comise de Rusia. Intre timp, Rusia confirma ca operatiune

- Federația Rusa nu intenționeaza sa foloseasca arma nucleara in razboiul din Ucraina. O declarație in acest sens a fost facuta de Alexei Zaițev, oficial din cadrul MAE-ului rus, transmite presa rusa.