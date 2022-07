Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei susține ca Guvernul nu are in plan masuri de austeritate pentru a combate o eventuala criza economica, pentru ca „atunci cand Europa a incercat sa combata criza prin masuri de austeritate, rezultatul nu a fost bun”. Declarațiile lui Klaus Iohannis au fost facute in prima conferința…

- ​​Presedintele Klaus Iohannis va sustine marti, la Palatul Cotroceni, o conferinta de presa, incepand cu ora 18.00. Este primul asemenea eveniment organizat de Klaus Iohannis in ultimele luni.

- resedintele Klaus Iohannis a declarat marti, intr-o conferinta de presa, la Palatul Cotroceni, ca nu crede ca va fi necesar si nu exista un plan de a intra intr-un procedeu de austeritate, argumentand ca am avut criza economica din 2009, 2010 ,2011 unde s-a incercat in plan european sa se combata criza…

- ​​Presedintele Klaus Iohannis va sustine marti, la Palatul Cotroceni, o conferinta de presa, incepand cu ora 18.00. Este primul asemenea eveniment organizat de Klaus Iohannis in ultimele luni.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, intr-o conferința de presa la Palatul Cotroceni, ca in ultimele saptamani Romania a obținut rezultate „bune pentru Romania” in politica externa și cea de securitate. Șeful statului a spus ca acestea „nu au venit de la sine și nu au cazut din cer”, ci sunt…

- Romania este un actor "foarte" implicat in politica europeana si in politica de securitate, potrivit presedintelui Klaus Iohannis. Declaratiile au fost facute marti, 5 iunie, in cadrul unei conferinte de presa, sustinuta la Palatul Cotroceni. Seful statului a vorbit de recentele decizii de la Consiliul…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul Apararii al Republicii Turcia, Hulusi Akar, aflat in vizita oficiala in Romania. Cei doi au discutat și situația de securitate din regiunea Marii Negre. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Bruxelles, inainte de reuniunea extraordinara a Consiliului European, a carei agenda se va concentra pe situatia de securitate si consecintele generate de agresiunea Federatiei Ruse impotriva Ucrainei, ca Romania este de acord cu o imbunatațire a industriei…