Klaus Iohannis, Recep Tayyp Erdogan, in a phone call stress Romania, Turkey contribution to NATO goals

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul tripartit pentru deminare in Marea Neagra, incheiat in ianuarie cu Romania si Bulgaria, nu a intrat inca in vigoare din cauza lipsei ratificarii de catre Turcia, au declarat joi pentru AFP surse concordante. Intarzierea este legata de vacanta parlamentara decisa din cauza alegerilor municipale…

- O lege istorica a fost promulgata de catre președintele Klaus Iohannis, deschizand drumul catre o noua era in ingrijirea și protejarea persoanelor vulnerabile. Aceasta legislație, care modifica și completeaza actele normative privind asistența sociala, reprezinta un pas major spre eliminarea deficiențelor…

- Romania a cheltuit in 2023 pentru aparare doar 1,6% din PIB, potrivit unui raport oficial al NATO, citat de TVR Info. Procentul este unul mult mai mic decat promisiunea facuta, in 2022, de președintele Klaus Iohannis, de 2,5% din PIB. Datele apar intr-o analiza publicata de NATO, luna aceasta. Analiștii…

- Cele doua proiecte de lege privind drogurile, care au trecut prin Parlament, ”au consecințe dezastruoase in ce privește sanatatea publica și chiar ordinea publica in Romania”, ii transmite medicul Eugen Hriscu, intr-o scrisoare deschisa, președintelui Iohannis. Cele doua proiecte se afla pe masa președintelui…

- Declarația președintelui Klaus Iohannis, conform careia NATO nu are dreptul sa trimita trupe in Ucraina intrucat Ucraina nu este membru al Alianței Atlantice, a fost remarcata inclusiv de agenția de presa oficiala a Rusiei, TASS, care a retransmis-o atat in limba rusa cat și in limba engleza. In ziua…

- Karl Nehammer, cancelarul Austriei, a raspuns, astazi, dupa discursul sustinut la Congresul PPE de la Bucuresti, unor intrebari ale jurnaliștilor. Karl Nehammer a declarat, la Antena 3 CNN, ca ii place Romania si ca cei mai buni prieteni ai sai sunt romani. Totodata, cancelarul austriac a facut trimitere…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni seara, ca, pana la finalul acestui an, Romania va adera la Spatiul Schengen si terestru, iar de anul viitor, romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru SUA. Declarația premierului a fost facuta in aceeași zi in care ministrul de interne austriac…

- „Transmit felicitari Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane pentru consecventa de a organiza, la inceput de an, acest eveniment dedicat comunitatii de afaceri si cooperarii economice bilaterale. Egida sub care se desfasoara Receptia din acest an – Innovation drives the future – semnifica progres…