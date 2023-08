Stiri pe aceeasi tema

- "O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor indurerate și le urez insanatoșire grabnica celor raniți. In acest moment, prioritatea zero este sa le oferim celor afectați tot sprijinul…

- Dezastru in comuna Crevedia, din sudul județului Dambovița! In urma cu puțin timp a avut loc cea de-a treia explozie la stația GPL din localitate. Potrivit unor informații de la fața locului, mai mulți pompieri ar fi fost raniți, in urma exploziilor care au avut loc. Unul dintre salvatori se afla in…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca proiectul cu masuri de reducere a cheltuielilor bugetare reprezinta "o tentativa de asasinat cultural cu premeditare" si ca i-a cerut premierului Marcel Ciolacu sa renunte la aceste "masuri de austeritate", "pur si simplu sa le arunce la cosul de gunoi,…

- ”In aceste zile, Romania si Europa resimt cu intensitate efectele schimbarilor climatice prin furtuni violente, valuri intense de caldura si incendii de vegetatie amplificate de temperaturile atipic de ridicate”, a scris presedintele pe Facebook.Seful statului arata ca ”suntem martori la fenomene meteo…

- ”Se incheie o perioada tumultoasa, intensa si plina de provocari pentru mine. Am decis sa nu mai continui ca ministru al Energiei. Vreau sa le multumesc tuturor pentru suportul pe care mi l-au acordat pe parcursul a peste 3 ani si jumatate: presedintele Klaus Iohannis, presedintele PNL Nicolae Ciuca,…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a avut intalniri cu liderii USR si PMP, Catalin Drula si Eugen Tomac, pentru a negocia o coalitie de centru-dreapta in perspectiva alegerilor de anul viitor. In opinia lui Orban, USR, PMP si Forta Dreptei ar trebui sa mearga impreuna inca de la…