Klaus Iohannis, prima reacție după explozia de la Crevedia: cere o anchetă de urgență: Sunt profund îndurerat că au fost victime "O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor indurerate și le urez insanatoșire grabnica celor raniți. In acest moment, prioritatea zero este sa le oferim celor afectați tot sprijinul necesar și sa le facilitam accesul la tratament in regim de urgența. De indata ce situația din zona de risc va fi stabilizata, trebuie demarata rapid o ancheta pentru a afla daca legea și regulile au fost incalcate. Solicit autoritaților luarea de masuri urgente pentru cei raniți astfel incat tragediile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

