Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Pompierilor din Romania, in care arata ca tragedia de la Crevedia a reprezentat o incercare teribila pentru pompierii nostri. Totodata, președintele solicita autoritaților statului sa nu aiba niciun fel de toleranța fața de…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, cu ocazia Zilei Pompierilor din Romania, un mesaj pentru toți cei care „iși desfașoara activitatea intr-un mediu complex și periculos, expunandu-se in mod constant pericolelor pentru a proteja viețile și bunurile cetațenilor”.

- Pompierii bihoreni sarbatoresc "13 SEPTEMBRIE Ziua Pompierilor din Romania", in mijlocul cetatenilor Va asteptam la Cetatea Oradea si la sediile a 10 subunitati din judet Miercuri, 13 septembrie a.c., pompierii militari vor sarbatori "Ziua Pompierilor din Romania", marcand 175 de ani de la Batalia din…

- 13 Septembrie Ziua Pompierilor din Romania175 de ani de la Batalia din Dealul Spirii si a "Zilei Pompierilor din Romania"Batalia din Dealul Spirii de la Bucuresti este un act eroic al pompierilor militari in apararea revolutiei de la 1848 si prima afirmare patriotica a calitatilor morale si de lupta…

- Pompierii militari bihoreni participa la un amplu exercitiu international, in Polonia14 pompieri militari bihoreni, care fac parte din Modulul National de Detectie si Prelevare Chimica, Biologica, Radiologica si Nucleara, participa la un amplu exercitiu international de protectie civila, care se desfasoara…

- Pompierii din sudul țarii au intervenit pentru a lichida flacarile care au cuprins un autocamion ce se deplasa pe traseul Comrat - Ciucur-Mingir. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:28.

- Mai multe hectare de culturi agricole au fost nimicite de flacari in raioanele țarii in ultimele 24 de ore. Conform datelor IGSU, duminica, 16 iulie, mai multe hectare de culturi agricole și vegetație uscata au fost nimicite de flacari, iar angajații IGSU au intervenit in 36 cazuri pentru stingerea…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, joi, la inaugurarea podului suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa. Președintele a spus ca aceasta este cea mai ampla constructie ridicata in Romania in ultimele trei decenii, potrivit Administrației Prezidențiale . El a precizat ca acest pod…