Stiri pe aceeasi tema

- „Discutii evident sunt si este usor de inteles de ce sunt aceste discutii, in conditiile in care bugetul de stat trebuie sa fie in posibilitatea de a finanta toate subventiile care au fost decise de exemplu in sectorul energetic. E nevoie, de cealalta parte, de venituri si toata lumea cauta venituri…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis afirma ca nu exista in acest moment, la nivelul coalitiei de guvernare, o decizie privind schimbarea sistemului de impozitare si nu crede ca acest lucru se va intampla foarte curand.Discutii evident sunt si este usor…

- Președintele Klaus Iohannis participa, luni și marți, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European. Liderii europeni vor discuta despre sprijinul acordat Ucrainei in razboiul pornit de Rusia, dar și despre securitatea alimentara globala. „Liderii europeni vor discuta modalitatile…

- Președintele Klaus Iohannis participa, luni și marți, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European. Liderii europeni vor discuta despre sprijinul acordat Ucrainei in razboiul pornit de Rusia, dar și despre securitatea alimentara globala.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a subliniat in cadrul reuniunii extraordinare a NATO faptul ca intarirea prezentei aliate in Romania, la Marea Neagra si pe intreg Flancul Estic reprezinta un obiectiv strategic al tarii noastre, ca raspuns la implicatiile…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Nicolae Ciuca participa joi și vineri, la reuniunea Consiliului European care se va desfașura la Bruxelles. La reuniunea Consiliului European a fost invitat sa participe și președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Potrivit unui comunicat al Administrației…

- Presedintele Romaniei participa la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles: Ce vizeaza agenda de discuții Presedintele Romaniei participa la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles: Ce vizeaza agenda de discuții Presedintele Klaus Iohannis participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului…

- Trimisul special AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, inaintea reuniunii informale a Consiliului European de la Versailles, ca principalele teme abordate vor fi razboiul din Ucraina si situatia din domeniul energiei. ‘Este o perioada foarte complicata in…