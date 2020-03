Stiri pe aceeasi tema

- "Videoconferința cu lideri din UE pentru #COVID19. Doar adoptand masuri comune vom reusi sa abordam eficient aceasta criza si sa oprim raspandirea virusului. Protectia tuturor cetatenilor din UE este prioritatea noastra", a scris Iohannis, pe Twitter, in limba engleza. Potrivit Administrației Prezidențiale,…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca, prin adoptarea de masuri comune, statele UE vor reusi sa abordeze eficient criza creata de noul coronavirus si sa fie oprita raspandirea acestuia."Videoconferința cu lideri din UE pentru #COVID19. Doar adoptand masuri…

- Notificari intitulate „Brexit fericit” (Happy Brexit Day) avertizand ca „nu-i toleram” aici decat pe vorbitorii de limba engleza au fost lipite pe usile de incendiu ale unui bloc social din Norwich vineri in ziua oficializarii Brexitului.

- Notificari intitulate „Brexit fericit” (Happy Brexit Day) avertizand ca „nu-i toleram” aici decat pe vorbitorii de limba engleza au fost lipite pe usile de incendiu ale unui bloc social din Norwich vineri in ziua oficializarii Brexitului.

- Notificari intitulate „Brexit fericit” (Happy Brexit Day) avertizand ca „nu -i toleram” aici decat pe vorbitorii de limba engleza au fost lipite pe usile de incendiu ale unui bloc social din Norwich vineri in ziua oficializarii Brexitului.

- Notificari intitulate „Brexit fericit” (Happy Brexit Day) avertizand ca „nu -i toleram” aici decat pe vorbitorii de limba engleza au fost lipite pe usile de incendiu ale unui bloc social din Norwich vineri in ziua oficializarii Brexitului.

- Un numar de 240 de copii cu varstele cuprinse intre 4 și 14 ani studiaza la Timisoara dupa o programa acreditata de COBIS – Council of British International Schools. Acestia studiaza la British International School of Timișoara, deschisa in septembrie 2019. Școala mentionata a devenit prima instituție…

- "Va doresc tuturor pace, fericire si iubire in aceasta zi speciala. Sarbatori fericite", a scris Simona Halep, in limba engleza, pe Facebook. Simona Halep a revenit acasa pentru a petrece Craciunul dupa ce a inceput pregatirile pentru noul sezon in Dubai. Campioana de la Wimbledon 2019 este…