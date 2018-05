Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia celei de-a XI-a editii a Congresului Studentilor din Romania in care vorbeste despre contributia importanta a studentilor la dezvoltarea Romaniei, dar si despre provocarile pietei muncii. Seful statului sustine aducatia financiara…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, a declarat ca exista o serie de decizii ale Consiliului care afecteaza imaginea institutiei, pe care o conduce de 13 ani. "Este un sir mai lung de decizii care ma asaza intr-o situatie in care vad ca se afecteaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat despre relatia cu Viorica Dancila si Liviu Dragnea, pe care i-a invitat pe9 mai, de Ziua Europei, laPalatul Cotroceni. "Din moment ce i-am invitat, sunt bineveniți. Discuția va fi instituționala, noi nu ne intalnim fiindca suntem prieteni, ci atunci…

- Președintele Klaus Iohannis îi cere demisia premierului Vioreica Dancila, pentru ca este incompetenta. ”Ar fi trebuit sa am o întâlnire la ora 11.00 cu doamna Dancila. Acea întâlnire nu s-a mai tinut, dar asta n-are nicio importanta…

- Seful statului va efectua o vizita la societatea comerciala Aerostar S.A., Grup Industrial Aeronautic – Bacau, compania fiind lider local si regional in domeniul fabricatiei de piese destinate domeniului aviatiei, in intretinerea de avioane civile si in furnizarea de solutii in domeniul sistemelor…

- „Este, pe de alta parte, bine sa ne putem intrebarea: cum putem real, astazi, sa ajutam Moldova si cred ca putem prin masuri economice, putem prin ajutor cum, de exemplu, am avut ajutorul financiar. Pentru Moldova este extrem de important sa-i sprijinim, sa-i ajutam in parcursul lor european. Si…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 22 martie a.c., un mesaj in cadrul Conferintei de marcare a 25 de ani de activitate a Comisiei Fulbright Romano-Americane in Romania. Mesajul a fost prezentat de catre doamna Ligia Deca, Consilier de Stat - Departamentul Educatie si Cercetare. Va…

- In ianuarie 2018, agenda publica a educației a fost dedicata dezbaterii asupra propunerilor de de Planuri Cadru pentru liceu, filiera teoretica și consecințelor deciziei Ministerului Educației Naționale de a corela mai atent Planul de școlarizare 2018/2019 cu mecanismul de finanțare per elev. „Inceputul…