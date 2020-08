Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a avut un discurs special, astazi, cu ocazia Ziua Marinei. Sarbatoarea are loc in condiții deosebite, ținand cont de pandemia de coronavirus. Editia din acest an marcheaza implinirea a 160 de ani de la infiintarea Fortelor Navale Romane.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat sambata, in mesajul rostit de Ziua Marinei, ca aceasta criza generata de pandemia deCOVID-19 este un test dur pentru capacitatea statelor, dar si a fiecaruia dintre noi de a ne adapta la o realitate diferita.

- Prezent la Ziua Marinei, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj adaptat la realitatea pandemiei de coronavirus. Iata o parte din declarațiile președintelui: ”La mulți tuturor. Cel mai potrivit prilej pentru a ne manifesta prețuirea fața de cei care iși fac datoria pe marile și oceanele lumii…

- Premierul Ludovic Orban afirma, intr-un mesaj transmis sambata, cu ocazia Zilei Marinei Romane si a Fortelor Navale Romane, ca ii asigura pe marinari "de sprijin din partea Guvernului si de acum inainte, pentru a continua restructurarea pe baze moderne a marinei romane, atat cea civila, cat si cea militara,…

- Companiile aeriene vor avea de traversat o perioada critica in urmatoarele 6, pana la 12 luni, pentru a se recupera dupa criza generata de pandemia de coronavirus, arata raportul global PwC "Tendinte in...

- Industria auto este puternic afectata de criza generata de pandemia de coronavirus, aceasta fiind acum unul dintre principalele obstacole in redresarea economiei europene. Producția de autovehicule a fost timp de...

- Regulile bugetare stricte vor fi reactivate dupa depasirea etapei severe a crizei generate de pandemie, a avertizat Valdis Dombrovskis, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene responsabil de Afaceri Economice.

- 70% din companiile romanești acceseaza insolvența la trei ani de la declanșarea starii de dificultate, diminuand considerabil șansele de redresare ale businessului, arata compania CITR, parte a Impetum Group, anunța MEDIAFAX,Efectele economice ale crizei sanitare fac ca numarul total de companii…