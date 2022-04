Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata urari de Paște pentru credincioșii romano-catolici, reformați, unitarieni și evanghelici. Șeful statului a subliniat și importanța solidarițații in contextul razboiului din Ucraina, spunand ca in aceasta perioada ”sa nu ii uitam pe semenii noștri greu incercați…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat joi ca viitoarele masuri pe care UE le va lua pentru a asigura securitatea energetica a țarilor membre trebuie sa aiba in vedere Republica Moldova și Ucraina. Declarația a fost facuta la finalul discuției pe care Klaus Iohannis a avut-o joi, la Palatul…

- Mesaj de ultima ora al președintelui Klaus Iohannis dupa intalnirea cu membrii NATO. Șeful statului considera ca in urma acțiunilor militare in Ucraina, Rusia trebuie „trasa la raspundere”. In contextul acțiunilor militare tot mai agresive ale armatei ruse in țara vecina, șeful statului a reafirmat…

- Dupa ce „prestigiosul” (ca sa folosesc și eu un clișeu al presei moldo-valahe slugarnica fața de tot ce vine din Vest, de la ziare pina la prezervative) Der Spiegel a anunțat ca Ucraina va fi invadata miercuri, 16 februarie 2022, pe rețele sociale, singurul loc din Romania in care se mai poate gandi…