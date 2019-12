Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut luni, 16 decembrie a.c., la Palatul Parlamentului, o alocutiune in cadrul in cadrul sedintei solemne comune a Camerei Deputatilor si Senatului consacrate aniversarii a 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989. Va prezentam in continuare textul…

- Camera Deputaților și Senatul se vor reuni, luni de la ora 12.00, in ședința solemna consacrata aniversarii a 30 de ani de la Revoluția Romana din decembrie 1989. La evenimentul din Parlament va participa și președintele Klaus Iohannis.Decizia convocarii ședinței solemne de luni a Parlamentului…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la sedinta solemna a Parlamentului consacrata aniversarii a 30 de ani de la Revolutie si la mai multe evenimente organizate la Timisoara. Potrivit agendei, seful statului va participa, luni, incepand cu ora 12,00, la sedinta solemna comuna a Camerei Deputatilor…

