Președintele Klaus Iohannis participa, luni și marți, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European. Liderii europeni vor discuta despre sprijinul acordat Ucrainei in razboiul pornit de Rusia, dar și despre securitatea alimentara globala. „Liderii europeni vor discuta modalitatile de acordare, in continuare, a sprijinului politic si a asistentei umanitare, economice si financiare Ucrainei, inclusiv […]